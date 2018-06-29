إنتر ميلان يقترب من إتمام تعاقده مع مهاجم ساسولو

اقترب نادي إنتر ميلان الإيطالي، من إتمام تعاقده مع مهاجم ساسولو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة توتو سبورت، أن الأيام الماضية، شهدت اتفاق إنتر ميلان وساسولو، على ضم ماتيو بوليتانو، في صفقة تبلغ قيمتها 25 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة، أن إنتر ميلان، سيتعاقد مع بوليتانو، على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء، موضحة أن الدنماركي جينز أوديجارد، سيكون ضمن الصفقة، وسيتم تقييمه، مقابل 5 ملايين يورو، مع حق استعادة اللاعب.

وتابعت الصحيفة، أن بوليتانو، سيصل اليوم إلى إيطاليا، بعد عودته من الإجازة، وسيجري الفحوصات الطبية، صباح الغد، وسيوقع على عقد يربطه بالنادي، حتى 5 سنوات مقبلة.