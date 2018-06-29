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مانشستر يونايتد يُجدّد عقد فيلايني رسميا

تاريخ النشر: 29/06/2018 - 17:35

مانشستر يونايتد يُجدّد عقد فيلايني رسميا
أرشيفية
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير: باسل مغربي

أعلن مانشستر يونايتد، تجديد عقد البلجيكي مروان فيلايني، لاعب وسط الفريق، رغم التقارير التي تحدثت عن اقترابه من الرحيل عن الشياطين الحمر في الفترة الأخيرة.

وذكر الموقع الرسمي للنادي، أن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا جدد عقده حتى عام 2020، مع خيار التجديد لعام إضافي.

وقال فيلايني بعد التجديد: "أنا سعيد لإكمال مسيرتي في مانشستر يونايتد، لقد اتخذت القرار وأنا سعيد بهذا، وتحت قيادة جوزيه مورينيو سوف نحقق ما نريد".

وأضاف: "أود أن شكر مورينيو كثيرا لقد آمن بي وبقدراتي، وتركيزي الآن في بطولة كأس العالم".

من جانبه قال مورينيو: "أنا سعيد جدًا لبقاء مروان في صفوف الفريق، كنت أتوقع استمراره، ومسرور بتجديد تعاقده".

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#مانشستر يونايتد
#مروان فيلايني
#مورينيو
#كأس العالم

من عرب 48

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