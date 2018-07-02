الأعلى أجرا: صلاح يوقع على عقد طويل الأمد مع ليفربول

وقع اللاعب المصري المحترف في الدوري الإنجليزي الممتاز، محمد صلاح، على عقد طويل الأمد مع فريقه ليفربول يمتد لغاية نهاية موسم 2022-2023.

وقالت صحيفة ديلي ميل "محمد صلاح سيحصل على 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ليصبح صاحب أعلى أجر في تاريخ ليفربول".

وأضافت الصحيفة "لقد تضاعف أجر صلاح بعد موسم واحد من انتقاله لليفربول من 100 إلى 200 ألف إسترليني، وذلك بعد مستواه الخيالي في الموسم المنصرم".

وتابعت "مدة عقد صلاح الجديد لمدة 5 سنوات، ولا يتضمن شرطًا جزائيًا".

وكان صلاح قد خطف الأنظار الموسم الماضي، بعدما أحرز 44 هدفا في 52 مباراة لعبها بصفوف ليفربول، إلى جانب تتويجه بجائزتي هداف الدوري الإنجليزي الممتاز وأفضل لاعب في إنجلترا.

وعلق يورغن كلوب، مدرب الريدز، عن التجديد لصلاح، قائلًا "أعتقد أن هذا الخبر يمكن رؤيته على أنه مكافأة للشخص الذي أدى، وساهم بشكل كبير للفريق بالموسم الماضي، إنه يبين شيئين واضحين أيضًا، إيمانه في ليفربول وإيماننا به".

وأضاف المدرب الألماني "نريد عدة مواهب من الطراز العالمي، الشيء الأساسي الذي يجب تذكره أن صلاح لا يعتبر نفسه أكثر أهمية من الفريق، أو أي لاعب آخر، وهذا أفضل ما يميزه".

وختم كلوب حديثه بقوله "التزامنا تجاهه يقول إننا نرى قيمته ونريد منه أن ينمو أكثر، وأن يصبح أفضل في بيئتنا".