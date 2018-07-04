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بيريز يطلب الاجتماع بوكيل رونالدو بشكل عاجل

تاريخ النشر: 04/07/2018 - 22:13

بيريز يطلب الاجتماع بوكيل رونالدو بشكل عاجل
أرشيفية
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

يدورُ الحديث في أروقة النادي الملكي، عن اجتماع وشيك بين البرتغالي خورخي مينديز، وكيل أعمال البرتغالي كريستيانو رونالدو، وفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بشأن مستقبل اللاعب، وفق ما كشفته تقارير صحفية إسبانية، مساء اليوم الأربعاء.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن ريال مدريد طلب اجتماعا سريعا مع خورخي مينديز، من أجل مناقشة مستقبل أفضل لاعب في العالم 5 مرات.

وأوضحت الصحيفة أن الاجتماع من الممكن أن يتم اليوم أو غدًا على أبعد تقدير، في قمة تبدو حاسمة حول مستقبل البرتغالي، لمعرفة نواياه بالرجيل أو تأكيد البقاء في النادي.

وأشارت إلى أن فلورنتينو بيريز لا يريد استمرار مسلسل الحديث عن مستقبل اللاعب، وهذا ما دعاه لطلب اجتماع عاجل بوكيل أعماله.

وسيعرف خلال الاجتماع نوايا الرئيس فلورنتينو بيريز، وإذا ما كان يريد تسوية الخلافات بين الطرفين، وربما تحسين عقد اللاعب من أجل استمراره في النادي الملكي، علمًا بأن يوفنتوس الإيطالي يرغب بشدة في ضم اللاعب.

وكانت الصحيفة أكدت خلال الأيام الماضية أن كريستيانو رونالدو أقرب للخروج من البقاء، وذلك ليس بسبب الأموال بل بسبب "العلاقة المكسورة" بينه وبين فلورنتينو بيريز.

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#بيريز
#ريال مدريد
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#انتقال رونالدو
#خورخي

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