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لا اتفاق بين ريال مدريد ومبابي

تاريخ النشر: 04/07/2018 - 20:35

لا اتفاق بين ريال مدريد ومبابي
(أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير: باسل مغربي

أوضح ريال مدريد حقيقة الأنباء التي انتشرت في الساعات الماضية حول توصله لاتفاق مع باريس سان جيرمان، للحصول على خدمات كيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي المتألق في مونديال روسيا.

وأصدر النادي الملكي بيانا رسميا، اليوم الأربعاء، قال فيه "بخصوص الأخبار التي انتشرت في الساعات القليلة الماضية حول توصلنا لاتفاق مع سان جيرمان حول مبابي، فإننا نعلن أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة".

وأضاف "ريال مدريد لم يقدم أي عروض لسان جيرمان أو للاعب، ويبدي أسفه لنشر مثل هذه الأخبار المغلوطة".

وكانت تقارير صحفية إسبانية زعمت أن حامل لقب دوري أبطال أوروبا اتفق مع سان جيرمان على ضم مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مقابل 272 مليون يورو، تسدد على 4 دفعات، ليكون بديلا لصفقة نيمار دا سيلفا المحتملة.

ويتألق مبابي مع منتخب الديوك في كأس العالم 2018، حيث سجل 3 أهداف، أسهمت في بلوغ الفريق الدور ربع النهائي.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#ريال مدريد
#مبابي

من عرب 48

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