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تقارير: تفاصيل صفقة كريستيانو وموعد تقديمه بقميص يوفنتوس

تاريخ النشر: 06/07/2018 - 09:38

تقارير: تفاصيل صفقة كريستيانو وموعد تقديمه بقميص يوفنتوس
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

ذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن فريق يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي في المواسم السبعة الأخيرة، سيقوم بإرسال ممثلين عنه خلال الساعات القليلة المقبلة إلى العاصمة الإسبانية مدريد من أجل التفاوض مع إدارة الفريق الملكي بشأن إتمام صفقة النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

وبهذا الصدد، قالت شبكة "ميدياست" الإيطالية، إن "يوفنتوس يحاول إتمام صفقة كريستيانو في أسرع وقت ممكن، حيث قام كل من رئيس النادي، جياني أنيللي، والمدير الرياضي للفريق، جوزيبي ماروتا، ومدرب الفريق ماسيميليانو أليغري، بعقد اجتماع من أجل حسم مسألة انتقال اللاعب إلى فريق السيدة العجوز".

وأشارت الصحيفة إلى أن "هذا الاجتماع استمر لمدة ساعتين، حيث تقرر من خلاله التأكيد على رغبة النادي الإيطالي في التعاقد مع كريستيانو".

وأوضحت الشبكة الإيطالية أن ممثلي النادي سيستقلان طائرة خاصة للسفر صوب مدريد من أجل التوصل لاتفاق مع إدارة النادي الملكي لضم كريستيانو.

وأكدت في تقريرها أن إدارة نادي يوفنتوس تنوي إتمام الصفقة في الساعات القليلة المقبلة، وستقوم بتقديمه يوم السبت المقبل.

وأفادت عدة تقارير صحفية أن رونالدو سينتقل خلال الفترة المقبلة إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو، وبعقد سيمتد لـ4 سنوات، وسيتقاضى 30 مليون يورو سنويًا.

يذكر أن رونالدو صاحب الـ33 عامًا، الحاصل على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، عاد مؤخرًا من المشاركة مع البرتغال في نهائيات كأس العالم 2018، بعد الخروج من دور الـ16 أمام أوروغواي.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#كريستيانو رونالدو
#يوفنتوس
#ريال مدريد

من عرب 48

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