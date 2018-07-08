فيديو: إشارة قوية حول اقتراب كريستيانو من يوفنتوس

في إشارة جديدة حول اقتراب صفقة انضمام النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى فريق يوفنتوس الإيطالي، نشر الأخير من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "Weibo" مقطع فيديو مثير.

ويستعرض الفيديو اللاعبين أصحاب الرقم 7 الذين لعبوا في صفوف "السيدة العجوز" من قبل، ليعد ذلك إشارة قوية لاقتراب نجم فريق ريال مدريد الإسباني من الانتقال إلى الأول.

ويفضّل اللاعب البرتغالي ارتداء القميص رقم 7 دائمًا سواء في منتخب بلاده أو الأندية التي لعب لها.

وكان رونالدو قد توصل إلى اتفاق حول البنود الشخصية في عقده مع النادي الإيطالي، حيث سيوقع مهاجم ريال مدريد على عقد يربطه باليوفي حتى عام 2022، ويحصل من خلاله على راتب سنوي يصل إلى 30 مليون يورو.

وكانت تقارير صحفية إيطالية، أكدت أن النجم البرتغالي صاحب الخمس كرات ذهبية، أصبح على أعتاب الانتقال لصفوف لبطل الدوري الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت التقارير إن اللاعب اتفق مع إدارة اليوفي على تقاضي أجر سنوي يبلغ 30 مليون يورو، بالإضافة لدفع الشرط الجزائي المتواجد في عقده مع ريال مدريد، والذي قامت إدارة الفريق الملكي بتخفيضه من مليار لـ120 مليون يورو، وذلك لتسهيل رحيل اللاعب عن صفوف الفريق.

ووصلت علاقة رونالدو مع فلورنتينو بيريز إلى طريق مسدود، وذلك بعد رفض الأخير تنفيذ طلبات الدون بزيادة راتبه السنوي من أجل أن يتساوى مع الثنائي ليونيل ميسي ونيمار.

وانضم النجم البرتغالي لصفوف النادي الملكي عام 2009 من صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 114 مليون دولار أميركي في صفقة قياسية.