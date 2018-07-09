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ما الذي يعيق صفقة انتقال كريستيانو إلى يوفنتوس؟

تاريخ النشر: 09/07/2018 - 08:33

ما الذي يعيق صفقة انتقال كريستيانو إلى يوفنتوس؟
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن وكيل أعمال النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، تلقى الموافقة من فريق ريال مدريد الإسباني من أجل إتمام انتقال اللاعب إلى فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إن "وكيل كريستيانو، خورخي مينديز، حصل على موافقة نهائية من رئيس الفريق الملكي، فلورنتينو بيريز، من أجل السماح بانتقال صاروخ ماديرا إلى السيدة العجوز مقابل 100 مليون يورو".

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو الذي يقضي الإجازة في اليونان يمكن أن يصل إلى تورينو في الأسبوع القادم.

واختتمت أن هناك مشكلة وحيدة لا تزال تحتاج للحل، وهي إصرار بيريز على أن يتحمل رونالدو المسؤولية، ويعلن للصحافة وجماهير الفريق الملكي بأنه غادر ريال مدريد برغبة منه.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#كريستيانو رونالدو
#يوفنتوس
#ريال مدريد
#فلورنتينو بيريز

من عرب 48

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