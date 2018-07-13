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بسبب كريستيانو: ماذا قال كوادرادو عن تخليه للرقم "7"؟

تاريخ النشر: 13/07/2018 - 10:22

بسبب كريستيانو: ماذا قال كوادرادو عن تخليه للرقم "7"؟
اللاعب الكولومبي خوان كوادرادو (تويتر)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أعلن لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، خوان كوادرادو، عن تخليه عن القميص رقم "7" لصالح النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى صفوف الأول قادما من ريال مدريد الإسباني.

وبهذا الصدد، كتب كوادرادو على حسابه الإلكتروني الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من الأفضل أن أمنح بدلا من أن آخذ، أتمنى كل التوفيق في هذه المغامرة الجديدة".

وتضمنت الرسالة صورة للاعب الكولومبي وهو يحمل قميص يوفنتوس رقم 7 ومدونا عليها اسم رونالدو على ظهره.

وبالإضافة إلى كونه اللقب الذي يستخدمه محبوه ووسائل الإعلام في العاصمة الإسبانية مدريد، فقد أصبحت "سي آر 7" بمثابة العلامة التجارية لرونالدو، الذي يستخدمه على خط الملابس الخاص به وصالات اللياقة البدنية والفنادق التي يمتلكها.

وارتدى رونالدو القميص رقم 7 حينما كان لاعبا في مانشستر يونايتد الانجليزي، لكنه قام بتغيير الرقم عند انتقاله لريال مدريد عام 2009، حيث ارتدى القميص رقم 9، حتى أعلن النجم الإسباني السابق راؤول غونزاليس اعتزاله في الموسم التالي، ليعود مرة أخرى للحصول على رقمه المفضل.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#خوان كوادرادو
#كريستيانو رونالدو
#يوفنتوس
#ريال مدريد

من عرب 48

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