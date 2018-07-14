تشيلسي يعين مدربا جديدا خلفا لكونتي

تعاقد فريق تشيلسي الإنجليزي مع المدرب الإيطالي، ماوريتسيو ساري، لقيادة الفريق خلفا لمواطنه أنطونيو كونتي الذي أقيل من منصبه أمس، الجمعة.

وأكد فريق "البلوز" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إتمام التعاقد مع ساري بنجاح بعد فترة طويلة من المفاوضات مع فريق نابولي الإيطالي.

أما على الموقع الرسمي للبلوز، فنشر النادي حوارًا مختصرًا مع ساري، أكد خلاله المدرب الإيطالي على سعادته البالغة بالانضمام إلى ملعب "ستامفورد بريدج"، وبداية رحلته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد ساري أنه سيتقابل مع لاعبي الفريق لأول مرة صباح الإثنين المقبل، قبل السفر إلى أستراليا لبدء مرحلة التحضير للموسم الجديد.

وأشار المدرب الإيطالي أنه يعتزم مواصلة اللعب بطريقة هجومية، كما كان عليه الحال حين أشرف على تدريب نادي نابولي، وإحضار المتعة لجماهير "ستامفورد بريدج"، والمنافسة على كل الألقاب.

وعدد الموقع الرسمي للبلوز إنجازات ساري مع "البارتينوبي"، ونجاحه في الحصول على وصافة الدوري الإيطالي لموسمين خلف نادي يوفنتوس، والأسلوب الهجومي الذي يعتمد عليه بشكل كبير.