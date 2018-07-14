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ريال مدريد يسعى لاستعادة خاميس من بايرن ميونخ

تاريخ النشر: 14/07/2018 - 15:15

ريال مدريد يسعى لاستعادة خاميس من بايرن ميونخ
اللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

يخطط فريق ريال مدريد الإسباني لاستعادة لاعب خط الوسط الكولومبي، خاميس رودريغيز، من فريق بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن "مدرب الفريق الملكي الجديد، جولين لوبيتيجي، يعول على خاميس الذي لديه أيضًا الرغبة في العودة إلى سانتياغو برنابيو".

وكان خاميس قد انتقل إلى صفوف الفريق البافاري بموجب عقد يمتد حتى حزيران/يونيو 2019، وبالتالي فإن قرار عودته إلى ريال مدريد يعود إلى الأول.

وشارك خاميس خلال الموسم الماضي في 23 مباراة بقميص بطل الدوري الألماني، حيث أحرز 7 أهداف وصنع 11 هدفا.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#ريال مدريد
#خاميس رودريغيز
#بايرن ميونخ

من عرب 48

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