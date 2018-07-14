ريال مدريد يعلن قراره النهائي بشأن ضم نيمار

أصدر فريق ريال مدريد الإسباني، أمس الجمعة، بيانا رسميا أكد من خلاله أنه لا يسعى لضم اللاعب البرازيلي، نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء في بيان الفريق الملكي "بالنظر إلى المعلومات التي تربط بين لاعب فريق باريس سان جيرمان نيمار جونيور مع نادينا، يريد ريال مدريد التوضيح أنه لم يخطط لتقديم أي عرض للاعب".

وأضاف "العلاقة بين الناديين استثنائية، بحيث إذا كان ريال مدريد يفكر في وقت ما في التعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان، فإن أول شيء سيفعله هو الذهاب إلى ناديه".

وكانت العديد من الأنباء قد ترددت في الفترة الأخيرة عن قيام النادي الملكي بالتفاوض مع اللاعب البرازيلي، لضمه خلال فترة الانتقالات الحالية، ليكون بديلا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رحل عن الفريق مؤخرا وانتقل لصفوف فريق يوفنتوس الإيطالي.