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مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع بونوتشي

تاريخ النشر: 15/07/2018 - 08:44

مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع بونوتشي
النجم الإيطالي ليوناردو بونوتشي (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أبدى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، نيته في تدعيم خط الدفاع في الموسم المقبل من أجل المنافسة على البطولات المختلفة.

وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية، فإن "الشياطين الحمر" يرغب في التعاقد مع مدافع فريق آيه سي ميلان، ليوناردو بونوتشي.

وانضم المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي إلى فريق ميلان في الموسم الماضي، قادمًا من فريق يوفنتوس بعدما قدم معهم مستويات رائعة، مقابل 46 مليون دولار.

وأكد موقع "فوتبول إيطاليا" أن إدارة مانشستر يونايتد عرضت على إيه سي ميلان 37 مليون دولار، لضم المدافع الإيطالي في الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، فإن المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو يرغب في قدوم بونوتشي إلى ملعب "أولد ترافورد".

وانتشرت تقارير صحفية في الفترة الماضية أن بونوتشي يقترب من مزاملة بوفون مرة أخرى، في باريس سان جيرمان الفرنسي.

يذكر أن ميلان أنهى الموسم الماضي في المركز السادس بالدوري الإيطالي، وتم إقصاؤه من المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي للموسم القادم، بسبب عقوبة "يويفا" بشأن اللعب المالي النظيف.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#مانشستر يونايتد
#ميلان
#ليوناردو بونوتشي
#جوزيه مورينيو

من عرب 48

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