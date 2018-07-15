هازارد في طريقه إلى ريال مدريد

يسعى فريق ريال مدريد الإسباني إلى التعاقد مع لاعب من الطراز الأول لتعويض رحيل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى فريق يوفنتوس الإيطالي.

وبهذا الصدد، أكد نجم تشيلسي الإنجليزي السابق، بريان لاودروب، أنه تحدث منذ أيام مع النجم البلجيكي، إيدين هازارد، وأخبره بأنه يجهز نفسه للرحيل إلى مدريد.

وقال لاودروب في تصريحات عن تفاصيل حديثه مع هازارد "تحدثت مع هازارد منذ أيام وأخبرني بأنه يجهز نفسه للرحيل إلى مدريد، إنها خطوة جيدة بالنسبة له ولريال مدريد، إنه لاعب من طراز عالمي".

وبعد بيان ريال مدريد الأخير الخاص بأن النادي الملكي لا يفكر في تقديم أي عرض لنيمار، أصبحت احتمالية ارتداء النجم البلجيكي لقميص الميرينغي كبيرة، خصوصًا وأن اللاعب كان قد ألمح برغبته بالرحيل عن ملعب "ستانفورد بريدج" لأنه يريد اللعب في بطولة دوري الأبطال في الموسم المقبل.

الجدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ27 عامًا ظهر بمستوى رائع للغاية مع منتخب بلجيكا في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا والتي غادرها من الدور نصف النهائي على يد منتخب فرنسا، محققًا المركز الثالث في البطولة بعد الفوز، أمس السبت، على منتخب إنجلترا بنتيجة 2-0 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ونقلت العديد من المصادر الصحفية بعد انتهاء لقاء بلجيكا وإنجلترا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للمونديال، عن اللاعب قوله "بعد 6 سنوات رائعة مع تشيلسي، يمكن أن يكون الوقت قد حان لاستكشاف شيء ما مختلف".