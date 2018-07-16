تشيلسي يعلق على اهتمام ريال مدريد بهازارد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن مهمة فريق ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع النجم البلجيكي، إيدين هازارد، تبدو صعبة في ظل رفض فريق الأخير الإنجليزي التخلي عنه.

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن فريق تشيلسي قد يغلق الطريق أمام فريق ريال مدريد الإسباني في حال تقدم بعرض رسمي للحصول على خدمات لاعب الأول، البلجيكي إيدين هازارد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية، إلى أن "تشيلسي رفض شكلا وموضوعا فكرة انتقال نجمه إيدين هازارد، لصفوف ريال مدريد خلال الميركاتو الجاري لحاجة البلوز له خلال الموسم المقبل".

وتألق اللاعب البلجيكي بشكل لافت خلال بطولة كأس العالم روسيا 2018 التي انتهت بتتويج المنتخب الفرنسي عقب فوزه على نظيره الكرواتي بنتيجة 4-2.

وكان هازارد قد صرح خلال الأيام الماضية لوسائل الإعلام أن الجميع يعرف وجهته المقبلة، حال وافق النادي اللندني على رحيله هذا الموسم.

وتولى المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري مهمة تدريب الفريق اللندني خلفًا للمقال أنطونيو كونتي الذي استمر لمدة موسمين مع البلوز، ووفقًا للإذاعة فإن مدرب نابولي السابق يريد استمرار البلجيكي في هجوم الفريق.

وربطت الصحافة العالمية اسم هازارد وزميله في المنتخب تيبو كورتوا بالانتقال لصفوف ريال مدريد خلال الأيام المقبلة، نظرًا لحاجة الملكي لتدعيم على الصعيد الهجومي وحراسة المرمى.

ورحل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف فريق ريال مدريد خلال الأيام الماضية بعد أن استمر لمدة 9 مواسم حقق فيهم العديد من البطولات، وهو ما جعل إدارة الفريق الملكي مطالبة بالتعاقد مع لاعب من العيار الثقيل ليكون بديلا للنجم البرتغالي.