كريستيانو: الانتقال إلى يوفنتوس كان سهلا ولدي طموح كبير

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن قرار رحيله عن فريق ريال مدريد الإسباني، والانتقال لفريق يوفنتوس الإيطالي لم يكن أمرًا سهلًا.

وأضاف رونالدو خلال المؤتمر الصحفي "لست حزينًا للرحيل عن الريال والانضمام إلى يوفنتوس، أنا ألعب حاليا في نادٍ كبير، وفي هذا العمر اللاعبون ينتقلون للعب في دوريات مثل أميركا وقطر".

وأردف "لقد كتبت تاريخًا كبيرًا في ريال مدريد، لقد ساعدني كثيرًا في مسيرتي، لكنها مرحلة وانتهت، وأنا الآن أبدأ مسيرة جديدة، وأنا جاهز لهذا التحدي، ولدي طموح كبير مع يوفنتوس، وأحب أن أخوض المزيد من التحديات"، مضيفًا "يوفنتوس واحد من أفضل الأندية في العالم، لقد كان قرارًا سهلًا بشأن الانضمام لأفضل ناد في إيطاليا، وخطوة مهمة في مشواري".

وواصل حديثه "أنا أحب كثيرًا التحديات، الدوري الإيطالي صعب للغاية، وأنا أثق كثيرًا في طريقة لعبي وفي زملائي في يوفنتوس، وهذا التحدي لا يعطيني أي خوف".

وعن التتويج بدوري الأبطال مع يوفنتوس، قال "أعرف جيدًا أن دوري الأبطال هي بطولة يرغب في الفوز بها كل الفرق، ورئيس النادي أبلغني أن هذه البطولة هي الهدف الرئيسي في الفترة المقبلة، لكننا سننافس على كل البطولات في الفترة المقبلة، وسأساعد يوفنتوس للفوز بها، على الرغم من أنها بطولة صعبة".

وأكد رونالدو أن قيام جماهير يوفنتوس بتحيته عقب إحرازه هدفًا في مرمى فريقها بدوري الأبطال، كان من أهم الأسباب التي جعلته يختار الانضمام ليوفنتوس.

وأضاف "حالتي البدنية في أفضل حال، وأنا سعيد بالتواجد هنا، جاهز للتحدي الجديد، أنا مختلف عن الآخرين، البعض يعتقد أن مسيرتي انتهت في وقت معين، أنا مستعد لمواصلة اللعب".

وعن العروض التي تلقاها عقب إعلان رغبته في الرحيل عن الريال، قال: "عرض يوفنتوس كان العرض الوحيد".

وعن مستقبله عقب نهاية عقده مع يوفنتوس، واحتمالية عودته لفريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي، قال "سبورتينغ في قلبي، لكني أسعى للتألق مع يوفنتوس في الفترة المقبلة".

وقال "الفوز بكرة ذهبية جديدة مع يوفنتوس ليس الهدف الرئيسي مع يوفنتوس، لكني بالطبع أفكر بالأمر، وأحب أن أكون الأفضل دائما".

وأضاف "الانتقال ليوفنتوس خطوة للأمام، وأشكر مسؤولي النادي على منحي هذه الفرصة، أسعى لأكون دائمًا في أفضل حالاتي وأساعد الفريق على تحقيق كل البطولات في الفترة القادمة".

وأوضح "اللعب ليوفنتوس خطوة مهمة في مسيرتي، أحب أن أكون قدوة للاعبين الشباب سواء داخل الملعب وخارجه، وأعتقد أنني سأفعل ذلك في يوفنتوس".

وعن تحدثه مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي قبل الانضمام ليوفنتوس، أكد "هو مدرب كبير ورائع، لكني لم أتحدث معه".

واختتم "عامل العمر لن يؤثر على مستواي مع يوفنتوس، أنا جاهز ويوفنتوس جاهز أيضًا للتحدي الجديد".