أبرز اللاعبين الأستراليين على الإطلاق يعتزل اللعب دوليًا

أعلن اللاعب المخضرم، تيم كايهل، اليوم، الثلاثاء، اعتزاله اللعب دوليًا، بعد مشاركته مع المنتخب الأسترالي لكرة القدم في أربع بطولات لكأس العالم.

وشارك كايهل، البالغ 38 عامًا، والهدّاف التاريخي للمنتخب بتسجيله 50 هدفًا في 107 مباريات دولية، للمرة الأخيرة مع المنتخب الأسترالي، عندما نزل في الشوط الثاني ضد البيرو في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال روسيا 2018.

وكان النجم الأسترالي يأمل بتسجيل هدف في مونديال روسيا لينضم إلى البرازيلي بيليه، والألمانيين أوفه زيلر وميروسلاف كلوزه، الذين سجلوا في أربع بطولات لكأس العالم.

وغرّد كايهل على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "اليوم أعلن رسميًا انتهاء مسيرتي على الصعيد الدولي مع السوكروز".

وتابع "لا توجد كلمات يمكن أنْ تصفَ ما يعنيه أن أمثّلَ بلدي. شكر كبير للجميع على الدعم طوال الأعوام التي حملت فيها شارة المنتخب الأسترالي".

ولم يؤكد لاعب إيفرتون الإنجليزي السابق ما إذا كان سيعتزل لعب كرة القدم نهائيًا أم لا.

وانضم كايهل إلى فريق ميلوول في بطولة الدرجة الأولى في إنجلترا، لفترةٍ قصيرة في كانون الثاني/يناير الماضي، بعد أن ترك ملبورن سيتي الأسترالي، وذلك في سعيه لخوض عددٍ أكبر من المباريات قبل كأس العالم.

وبدأ كايهل، المولود في سيدني لأب من ساموا، لعب كرة القدم على الصعيد الدولي مع منتخب ساموا الغربية دون 20 عاما، وانضم إلى منتخب أأستراليا الأوّل عام 2004 بعد حملة مكثفة مع الاتحاد الدولي (فيفا).

وأصبح في مونديال ألمانيا بعد سنتين أول أسترالي يسجل هدفًا في نهائيات كأس العالم، ثم نجح بالتسجيل في مونديالي جنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014.

كما أصبح، في 2007، أوّل أسترالي يسجّل هدفًا في كأس آسيا (انضمت أستراليا إلى الاتّحاد الآسيويّ للعبة في 2006)، وساهم بإحراز المنتخب الأسترالي اللقب الآسيوي للمرة الأولى في تاريخه في 2015.

وأمضى كايهل 14 عامًا مع ميلوول وإيفرتون الإنجليزيّين وسجّل معهما أكثر من 100 هدف، قبل أن ينتقل إلى نيويورك ريد بولز الأميركي، ولعب، أيضًا، مع شنغهاي شينهوا وهانغجو غرينتاون الصينيين.

ويعرف المهاجم الأسترالي بطريقته الخاصة في الاحتفال بتسجيل الأهداف، وكان يعمد فيها إلى ركل راية الركلات الركنية.