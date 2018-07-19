إعارة لاعب وسط نادي آرسنال الإنجليزي إلى بورتو

انتقلَ لاعب وسط نادي آرسنال الإنجليزي، النيجيري، الشاب كيليشي نواكالي، إلى صفوف بورتو البرتغالي للموسم المقبل، على سبيل الإعارة، وفقا لما أعلنه نادي آرسنال اليوم الخميس.

وأكد النادي الإنجليزي، عبر موقعه الالكتروني، رحيل اللاعب البالغ من العمر 20 عاما، بعد إعارته الموسم الماضي لأحد فرق دوري الدرجة الثانية الهولندي.

وكان نواكالي قد وقع لآرسنال في صيف 2016، ولم يلعب معه منذ ذلك الحين، حيث أعير فور توقيعه على العقد إلى فينلو الهولندي، قبل أن يعيره إلى ماستريشت بدوري الدرجة الثانية، حيث لعب معه 16 مباراة وسجل أربعة أهداف.