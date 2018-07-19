سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع بونوتشي

توصل نجم ميلان الإيطالي، ليوناردو بونوتشي، لاتفاق مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للانتقال له بداية من الموسم الجديد وفقًا لما كشفته تقارير صحفية.

وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، أن رحلة بونوتشي، مع ميلان اقتربت من النهاية بعد سنة واحدة فقط داخل الروسونيري.

وأوضحت أن باريس سان جيرمان، يجهز عرضًا لوضعه على طاولة نادي ميلان، بعدما اجتمع أليساندرو لوتشي، وكيل أعمال بونوتشي، مع إدارة ميلان، يوم الجمعة الماضي، ولمدة 4 ساعات، لمناقشة الرحيل المحتمل.

وأضافت أن لوتشي، عقب اجتماعه مع مديري ميلان، توجه إلى باريس للتفاوض مع أنتيرو هنريكي، المدير الرياضي بفريق العاصمة.

وأشارت إلى أن الطرفين توصلا لاتفاق على راتب اللاعب السنوي ومدة العقد، مضيفة أن بونوتشي قد يحصل على أكثر من 10 ملايين يورو سنويا بالإضافة للمكافآت.