ديمبلي إلى آرسنال؟... شرطٌ وحيد يفصله عن ذلك

يرصد رادار نادي آرسنال الإنجليزي، لاعب برشلونة من أجل ضمه إلى كتيبة النادي اللندني، الذي وضع شرطا واحدا لإبرام هذه الصفقة،وفقًا لتقارير صحافيّة.

ومنذ انتقاله إلى برشلونة قادما من فريق بوروسيا دورتموند صيف العام الماضي، تلاحق الإصابات الجناح السريع عثمان ديمبلي، حيث ابتعد عن المستطيل الأخضر مدة طويلة، وأصبح ضيفا شبه دائم على عيادة الفريق الكتالوني.

وأشارت عدة تقارير صحافية، إلى أن برشلونة لن يُمانع في رحيل الدولي الفرنسي عن الفريق، في حال تلقى عرضا مناسبا، لا سيما وأن "البلوجرانا" اقترب من الحصول على خدمات النجم البرازيلي ويليان بورخيس من البلوز.

وأوضح موقع "إكسبريس"، أن نادي آرسنال الإنجليزي مستعد للتعاقد مع لاعب برشلونة عثمان ديمبلي، لكن النادي اللندني يشترط استعارة الدولي الفرنسي بدلا من فتح خزائنه، والتقدم بمبلغ مالي كبير لشراء المُتوج حديثا بكأس العالم مع منتخب "الديوك".



رغبة ديمبلي



وتابع الموقع البريطاني، أن التحاق ديمبلي بآرسنال سيضخ دماءً جديدة في الفريق اللندني، لا سيما بعد رحيل المدرب الفرنسي آرسين فينجر، وقدوم الإسباني أوناي إيمري، الذي يُريد جلب لاعبين جدد يُساعدونه على تطبيق خططه التكتيكية، وإعادة قطار آرسنال إلى سكة الانتصارات.

في المقابل، يسعى اللاعب الفرنسي إلى إثبات نفسه مع برشلونة، خاصة وأن مدرب الفريق إرنستو فالفيردي، عبر في أكثر من مرة عن ثقته في قدرة لاعبه الشاب على استعادة بريقه من جديد، ومساعدة النادي الكتالوني على حصد المزيد من الألقاب محليا وقاريا.