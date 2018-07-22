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إيكاردي ضمن قائمة المطلوبين في ريال مدريد

تاريخ النشر: 22/07/2018 - 08:39

إيكاردي ضمن قائمة المطلوبين في ريال مدريد
النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ريال مدريد الإسباني أبدى اهتمامه مجددا بالتعاقد مع لاعب إنتر ميلان الإيطالي، ماورو إيكاردي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن المهاجم الذي ارتبط اسمه بالريال الشتاء الماضي، يدخل الآن قائمة أهداف الملكي لتعويض رحيل نجمه الأبرز خلال السنوات الماضية كريستيانو رونالدو.

وكان ريال مدريد قد انصرف عن فكرة التعاقد مع إيكاردي في الشتاء مع تقارير أكدت أنه سيعود للمحاولة في الصيف الجاري.

ومن المنتظر أن تكلف تلك الخطوة خزائن الملكي مبلغًا لا يقل عن 98 مليون جنيه إسترليني، بحسب "ديلي ميل".


#ريال مدريد
#ماورو إيكاردي
#إنتر ميلان
#كريستيانو رونالدو

من عرب 48

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