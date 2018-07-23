البرازيلي فينيسيوس يتحدث عن انضمامه لريال مدريد

أعرب اللاعب البرازيلي، فينيسيوس جونيور، عن سعادته بانضمامه إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء في تصريحات له للموقع الرسمي للفريق الملكي "أنا سعيد وفخور جدا لوجودي هنا، إنه أفضل فريق في العالم".

وأضاف "ليس لدي شك في أنني سأكون سعيدا جدا، منذ وصولي شعرت بشيء مختلف، ليس فقط بنفسي بل لجميع أصدقائي وعائلتي أيضا".

وأكمل أنني "أعتمد في أسلوب لعبي على كرة القدم المبهجة والجريئة وهو الأسلوب نفسه الذي يتم تطبيقه في كرة القدم البرازيلية دائماً مع الكثير من المراوغة ولكن مع احترام الخصم والذهاب نحو المرمى لتسجيل أهداف عديدة ومساعدة فريقي دائما".

وأردف "أتدرب بشكل جيد دائما، على غرار الكرة البرازيلية ولكنني هنا أتحرك بالكرة بشكل أسرع، شيئا فشيئا أنا أتعلم كيف أتدرب هنا وبشكل متزايد، في كل يوم أرتدي قميص ريال مدريد أشعر بأنني سعيد أكثر من أي وقت مضى".

وبالنسبة لعائلته أكد جونيور "الجميع سعيد جدا في البرازيل وعائلتي أيضا، يسألونني كيف هي التجربة. أنا دائما أقول لهم إنه لا يوجد شيء أفضل من أن تكون في أفضل فريق في العالم، وبجانب أفضل اللاعبين، أنا أتكيف بسرعة كبيرة معهم".

وعن نصائح الظهير الأيسر بالفريق ومواطنه مارسيلو قال "أخبرني مارسيلو بأنني سأرغب باللعب هنا وأخبرني أيضا أنني سأرغب في اللعب هنا لسنوات عديدة ولن أترك ريال مدريد، وأتمنى أن أفوز بنصف ألقابه مع الفريق".

وأتم "أتخيل سنة رائعة يحتفل فيها المدريديستا بالعديد من الألقاب معي ومع الفريق بأكمله، أريد دائما الفوز بالعديد من الألقاب، وتحقيق المزيد من دوري الأبطال لريال مدريد".