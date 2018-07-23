تقارير: غاريث بيل باق في ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الويلزي، غاريث بيل، لن يترك صفوف فريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب التقارير، فإن "بيل سيصبح نجم الفريق الملكي الأول بعد رحيل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى يوفنتوس الإيطالي".

وأكدت التقارير، أن إدارة ريال مدريد تسعى إلى الاعتماد بشكل أساسي على النجم الويلزي، وذلك في ظل المهمة الصعبة التي تواجهها بإحضار نجم آخر مثل الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

وسيكون الموسم المقبل هو السادس لبيل مع ريال مدريد، ورغم الإصابات والانتقادات التي تعرض لها بالموسم المنصرم، يبدو أنه سيخوض الموسم الوشيك بشكل أفضل وهو على أتم الجاهزية من ناحية بدنية.

تجدر الإشارة إلى أن الشكوك كانت تحيط بمستقبل بيل مع ريال مدريد، سيما وأن تقارير عدة ربطته بإمكانية الانضمام إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي غير أن المفاوضات على ما يبدو وصلت إلى طريق مسدود.

وتسعى إدارة ريال مدريد جاهدة من أجل التعاقد مع النجم البلجيكي، إيدين هازارد، من تشيلسي الإنجليزي، سعيًا نحو تعزيز الحلقة الأمامية للفريق.