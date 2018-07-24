خاميس يحسم مصيره مع بايرن ميونخ

حسم اللاعب الكولومبي، خاميس رودريغيز، مصيره مع فريق بايرن ميونخ الألماني، في ظل التقارير التي ربطته بإمكانية العودة إلى ريال مدريد الإسباني.

وأكد خاميس أنه سيبقى مع الفريق البافاري رغم الشائعات التي انتشرت بعودته مرة أخرى إلى الفريق الملكي.

وقال "ريال مدريد هو أكثر ناد تمكنت من تسجيل الأهداف عندما كنت في صفوفه، وأفضل الألقاب التي حصلت عليها كانت مع ريال مدريد".

وأكد أنه سيبقى مع بايرن ميونخ قائلا "حتى الآن سأستمر مع بايرن ميونخ، قمت بموسم جيد مع الفريق الألماني، وأنا سعيد هناك، وأشعر بحب الفريق والجمهور، معترفًا أنه ما زال يواجه صعوبة في فهم اللغة الألمانية".

وأثناء اللقاء سأله المذيع الكولومبي داني أليخاندرو عن علاقته بالمدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي لم يعتمد على خاميس كأساسي في العديد من المباريات ولذلك رحل إلى بايرن ميونخ، وأثار وصف المذيع لزيدان بـ"الأصلع" ضحك خاميس.