رئيس ريال مدريد: سنتعاقد مع لاعبين عظماء

أكد رئيس فريق ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، في تصريحات له خلال حفل تقديم اللاعب، ألفارو أودريوزولا، أنه سيتم التعاقد مع لاعبين عظماء هذا الموسم.

وشدد بيريز على أن "الميرنغي سيشهد انتفاضة كبرى خلال الأيام المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية الجارية".

وتعاقد الفريق الملكي مع اللاعب البرازيلي، فينيسوس جونيور، مقابل 45 مليون يورو، بالإضافة إلى الحارس الأوكراني، أندري لونين، بصفقة بلغت 13 مليون يورو.

وحتى الآن، فإن قائمة أهداف ريال مدريد محددة وواضحة، بداية من البلجيكي تيبو كورتوا، الذي قد تكون صفقة التعاقد معه سهلة، في ظل انتهاء عقده مع نادي تشيلسي الإنجليزي في صيف 2019، لكن إتمام الصفقة يصطدم بواقع أن إدارة البلوز لم تجد البديل المناسب، بالإضافة إلى أن الروسي رومان إبراموفيتش رئيس تشيلسي قد لا يمانع في رحيل حارس منتخب بلجيكا بشكل مجاني مع نهاية عقده.

وتأتي بعدها أزمة انتقال زميله في تشيلسي، ومواطنه إيدين هازارد، والتي تبدو بعيدة عن التحقيق، حيث توصل ريال مدريد بالفعل إلى اتفاق مبدئي مع والد اللاعب، لكن الجزء الأصعب حتى الآن يتمثل في إقناع تشيلسي بالتخلي عن اللاعب.

ويبدو أن فلورنتينو بيريز قرر التمهل في خيارات الشراء خلال سوق الانتقالات، بعد رحيل كريستيانو رونالدو إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، حيث خلال الأسبوع ذاته، تلقى رئيس ريال مدريد صدمة كبرى، واصطدم بقرار الثنائي نيمار دا سيلفا، وكيليان مبابي، نجمي نادي باريس سان جيرمان بالبقاء في "حديقة الأمراء".

ويعد ثنائي باريس سان جيرمان هما اللاعبان الوحيدان اللذان يحملان صفة "غلاكتيكوس" بالنسبة إلى رئيس الميرنغي، الذي يعرف أن هازارد لاعب جيد، لكنه غير مستعد لدفع مبلغ يصل إلى 200 مليون يورو للتعاقد معه، وخاصة أن العائد الاقتصادي للتعاقد مع هازارد لن يكون مماثلًا لصفقة ضم واحد من الثنائي نيمار أو مبابي.

ويعد الخيار الأخير بالنسبة للنادي الملكي في سوق الانتقالات هو التعاقد مع مهاجم صريح، حيث لا يبدو وأن بيريز مقتنع بقدرات النجم الإنجليزي هاري كين لاعب نادي توتنهام هوتسبير، ولن يحاول ضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، رغم قدرته على تسجيل ما يصل إلى 40 هدفًا في الموسم.

ويبدو أن تجربة ريال مدريد مع اللاعبين البريطانيين لا تشجع بيريز على الدخول في مفاوضات للتعاقد مع كين، خاصة بعد تجارب النادي الملكي مع لاعبين أمثال مايكل أوين، وجوناثان وودجيت، وحاليًا مع غاريث بيل.

وعلى الجانب الآخر، فإن بيريز يعي جيدًا أن ضم مهاجم جديد قد يعقد وضعية الفرنسي كريم بنزيمة مع الفريق، خاصة في ظل تراجع معدله التهديفي في الموسمين الأخيرين.

وبعيدًا عن هازارد، فإن ريال مدريد لا يبدو مقتنعًا بأي لاعب ممن شاركوا في منافسات بطولة كأس العالم 2018، التي أقيمت في روسيا، على عكس ما حدث في صيف 2014، بالتعاقد مع الكوستاريكي كايلور نافاس، والكولومبي خاميس رودريغيز، بعد أدائهما المبهر خلال مونديال البرازيل.

وما زال التعاقد مع هازارد احتمالية واردة، لكن البلجيكي سيدخل في صراع مع الثنائي إيسكو ألاركون وماركو أسينسيو للحصول على مركز أساسي، ويبدو أن الوضع في سوق الانتقالات الحالي سيجعل بيريز يتمهل حتى اللحظات الأخيرة، وعدم التحرك في خطوة قد تكون خاطئة في المستقبل.