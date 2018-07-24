مبابي يصدم محمد صلاح وميسي

استبعد النجم الفرنسي، كيليان مبابي، اللاعبين محمد صلاح وليونيل ميسي من قائمة أفضل لاعبي العالم للموسم الحالي، على الرغم من تألقهما مع فريقيهما ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني على الترتيب.

وقال مبابي في رد على سؤال لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية "من تعتقد يستحق أن يحصل على الكرة الذهبية هذا العام؟ كريستيانو رونالدو، فاران، لوكا مودريتش، نيمار، وأنا".

وتابع "أنا ونيمار أصبح هناك تفاهم فيما بيننا، سيكون هناك العديد من التغييرات من حولنا، ولكن نحن قادرون على التعاون والتعايش".

وواصل "طلب مني الرئيس الفرنسي أن ألعب مستقبلا بقميص مارسيليا أثناء تواجدنا على منصة التتويج، إلا أنني أجبته بأن هذا الأمر مستحيل".

واختتم "نعم لقد استشارني ناصر الخليفي في مسألة التعاقد مع كانتي ونصحته بالتعاقد معه، نغولو كانتي سيقدم لفريقنا الكثير من الجودة وتحدثت مع نغولو، وتركت له بعض الرسائل سيقرأها عند عودته للمنزل".

ويعد فريق مارسيليا الذي يشجعه الرئيس الفرنسي بحماس، الغريم الأبرز لباريس سان جيرمان، وهو ما دفع مبابي للتأكيد على أن طلب ماكرون يعد مستحيلا بالنسبة له.