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ميلان يكشف عن خطته للتعاقد مع هيغوين

تاريخ النشر: 25/07/2018 - 09:11

ميلان يكشف عن خطته للتعاقد مع هيغوين
النجم الأرجنتيني غونزالو هيغوين (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

يخطط فريق آيه سي ميلان للتعاقد مع النجم الأرجنتيني، غونزالو هيغوين، من يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية.

وذكرت شبكة "بريميم سبورت" الإيطالية، أن "ميلان يريد استعارة هيغوين مقابل 10 ملايين يورو مع خيار الشراء الإلزامي مقابل 50 مليون يورو في نهاية الإعارة".

وأضافت الشبكة أن ميلان يضغط بقوة على يوفنتوس لضم هيغوين، على ألا يدخل ليورناردو بونوتشي، في الصفقة.

وشددت الشبكة على أن هيغوين يفضل البقاء في إيطاليا، عن الانتقال لتشيلسي.

وختمت بأن يوفنتوس مستعد لبيع هيغوين إلى ميلان، لكنه ينتظر عرضًا جادًا من تشيلسي، لخطف اللاعب الأرجنتيني.


#ميلان
#غونزالو هيغوين
#يوفنتوس

من عرب 48

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