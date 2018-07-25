هل سيكون كافاني خليفة كريستيانو في ريال مدريد؟

ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الأوروغواياني، إدينسون كافاني، أبدى استعداده للرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل الانضمام إلى فريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط كافاني في الفترة الماضية بالانتقال إلى فريق ريال مدريد الذي يرغب في تدعيم صفوفه في إطار تعويض الخسارة الكبيرة برحيل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها 112 مليون يورو.

وعلمت مصادر "آس" أن المهاجم الأوروغواياني أصبح مستعدًا لسماع عرض ريال مدريد، مشيرة إلى أن اللعب في "سانتياغو بيرنابيو" يعتبر حلمًا بالنسبة له، ويسعى إلى تحقيقه في الفترة المقبلة.

وقدم كافاني، صاحب الـ31 عامًا، في الموسم الماضي مردودًا رائعًا مع فريق العاصمة الباريسية، إذ تمكن من إحراز 40 هدفًا في 48 مباراة خاضها مع الفريق، فضلًا عن ذلك، قدم اللاعب أداءً متميزًا مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم روسيا 2018، وساعده على الصعود إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

ولا يريد كافاني خلق حالة من التوتر بينه وبين رئيس النادي الباريسي، ولكن في حالة تلقيه عرضًا من ريال مدريد سيوافق عليه بكل تأكيد، رغم أنه الهداف التاريخي للنادي، إلا أنه الصفقة الأقرب للحدوث بالنسبة لفريق العاصمة الإسبانية، في ظل صعوبة تفريط نادي ملعب حديقة الأمراء في الثنائي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي.