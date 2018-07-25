يوفنتوس يرغب بإبرام 3 صفقات جديدة

يرغب فريق يوفنتوس الإيطالي في إبرام 3 صفقات جديدة، بعد التعاقد مع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قادما من ريال مدريد الإسباني.

وصنف موقع "سبورت إيطاليا" أحلام "السيدة العجوز" إلى ثلاثة، بحيث أن الصفقة الأولى حلم ينتظر التحقيق، والصفقة الثانية البديل الاستراتيجي، أما الصفقة الثالثة فهي أحلام لم الشمل مرة أخرى.

مارسيلو

يبقى اسم البرازيلي ظهير أيسر ريال مدريد كأحد الأحلام الحالية لدى إدارة يوفنتوس لتدعيم خط دفاع الفريق بلاعب ذي قيمة كبيرة في أوروبا مثل مارسيلو.

مارسيلو أثار الكثير من الجدل حول إمكانية رحيله عن مدريد، وتحديدا بالانتقال إلى السيدة العجوز، وذلك بعدما رفض توديع رونالدو مثلما فعل الكثير من لاعبي الريال، بل كتب له رسالة تشير إلى انتظاره أن يلعب معه مرة أخرى في المستقبل القريب.

الرسالة التي نشرها ظهير أيسر منتخب البرازيل جعلت ماروتا وأنيللي يضعان اللاعب ضمن حسابات اليوفي للموسم المقبل، وجس نبضه ما إذا كانت هذه الخطوة ممكنة بالنسبة له.

رحيل بيانيتش

أشار الموقع إلى أن اللاعب البوسني من الممكن أن يرحل، على الرغم من أنه أكد أكثر من مرة أنه يريد البقاء، لكنه في نفس الوقت يملك عروضا قوية من ناديي تشيلسي الإنجليزي وبرشلونة، وهو ما قد يدفعه للرحيل.

وأضاف الموقع إلى أنه في حالة لاعب الوسط المميز، فإن الإدارة تسعى للتعاقد مع الفرنسي أدريان رابيو لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي ذي الـ23 عاما، مع معرفة أنها ستكون صعبة للغاية في ظل رغبة اللاعب في الانضمام إلى صفوف برشلونة.

اليوفي يضع اللاعب الصربي المميز ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط لاتسيو الإيطالي كبديل لصفقة رابيو، خاصة مع المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب ذو الـ23 عاما في مباريات الموسم الماضي.

بوغبا

يحلم مسؤولو اليوفي بإعادة لم الشمل مع الفرنسي لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي ذي الـ25 عاما، والذي لعب ضمن صفوف البيانكونيري الذي لعب له منذ عام 2012 وحتى عام 2016، قبل أن يعود مرة أخرى للشياطين الحمر الذي ارتدى القميص الخاص بهم ضمن فريق الشباب، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول عام 2011.

إدارة السيدة العجوز تدرك جيدا أن التعاقد مع بوغبا المتوج مع فرنسا بلقب كأس العالم التي أقيمت في روسيا واختتم منتصف شهر تموز/يوليو الجاري، سيكون صعبا للغاية، لكنهم لم يفقدوا الأمل في استعادة لاعبهم السابق مرة أخرى لتدعيم خط وسط الفريق.