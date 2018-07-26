تألُّق آدان يقود الأتلتيكو للفوز على آرسنال

شهدت المباراة التي جمعت بين نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، وآرسنال الإنجليزي، يوم الخميس، أحداثا درامية، كان بطلها الحارس البديل لفريق العاصمة مدريد، أنطونيو آدان، إذ تصدّى لثلاث ركلات ترجيح قبل أن يُسجل بنفسه الركلة الحاسمة، ليقود بطل الدوري الأوروبي للفوز على آرسنال بعد تعادلهما 1-1 في افتتاح مشوارهما بكأس الأبطال الدولية لكرة القدم المقامة في سنغافورة.

وفضل آرسنال الدفع بتشكيلة قوية نسبيا، تضم الوافد الجديد بيرند لينو في حراسة المرمى على حساب بيتر تشك، بينما لعب كل من هيكتور بيليرين وأرون رامسي وإلكسندر لاكازيت وبيير إيمريك أوباميانج، في التشكيلة الأساسية.

وغاب عن أتليتيكو العديد من اللاعبين البارزين الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم في الأدوار المتقدمة لكأس العالم في روسيا، ولذلك لم يكن مفاجأة أن سيطر الفريق الإنجليزي على اللعب وحاول استغلال سرعته من الجناحين.

كما منح المدرب الجديد أوناي إيمري الوافد الجديد ماتيو الغندوزي فرصة في وسط الملعب. وظهر اللاعب الفرنسي الواعد في حالة جيدة مع مواطنه لاكازيت حيث أجبرا يان أوبلاك حارس أتليتيكو على التصدي لمحاولتين خطيرتين مع ضغط آرسنال لافتتاح التسجيل.

وعمل وصيف بطل الدوري الإسباني على امتصاص ضغط آرسنال واللعب على الهجمات المرتدة وتقدم في الدقيقة 41. وصنع أنخيل كوريا الهدف بعدما توغل من ناحية اليمين ولعب تمريرة عرضية لفيتو الذي قابلها برأسه قوية في شباك الحارس لينو.

ونزل تشك بديلا بعد الاستراحة حيث قام الفريقان بتغيير حارسي المرمى وأدرك أرسنال التعادل على الفور عندما انطلق سميث رو (17 عاما) وسدد من مسافة بعيدة كرة سكنت شباك آدان.

وأنقذ تشك بعدها بشكل رائع، محاولة مزدوجة من كيفن جاميرو ورودري حيث سعى أتليتيكو لاستعادة المقدمة بعد ساعة من اللعب.

وبحث الفريقان عن هدف الحسم بعد إجراء العديد من التغييرات في صفوفهما في الشوط الثاني لكنهما لم يتمكنا من هز الشباك حتى تفوق أتليتيكو 3-1 في ركلات الترجيح.

وتصدى آدان لثلاث ركلات ترجيح من هنريخ مخيتاريان وجو ويلوك وإيدي نكيتياه قبل أن يسدد بنفسه الركلة الحاسمة.

وقال آرون رامسي قائد آرسنال في مقابلة عقب المباراة: "أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة جدا تحت قيادة المدرب الجديد. ضغطنا بشكل جيد وصنعنا الكثير من الفرص لكننا لم نستطع الفوز بالمباراة".