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محمد صلاح يسجل في لقاء ليفربول على مان سيتي

تاريخ النشر: 26/07/2018 - 09:51

محمد صلاح يسجل في لقاء ليفربول على مان سيتي
النجم المصري محمد صلاح
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

حقق نادي ليفربول فوزا بالنتيجة 2-1 في الثواني الأخيرة على فريق مانشستر سيتي، في مباراة ودية بكأس الأبطال الدولية، في الولايات الأميركية المتحدة، الليلة الماضية.

ومنح الألماني ليروي ساني، التقدم لسيتي بطل إنجلترا، في الدقيقة 57، بعدما استغل سرعته وتخلص من المدافع الهولندي فيرغيل فان ديك، وسدد داخل المرمى.

وبعد دقيقة واحدة من مشاركته كبديل، أدرك محمد صلاح التعادل لليفربول بضربة رأس في الدقيقة 63.

وأهدر هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي برصيد 32 هدفا، فرصة منح ليفربول التقدم، عندما سدد في العارضة من وضع انفراد.
وخطف وصيف بطل أوروبا، الفوز، في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما نفذ ساديو ماني ركلة جزاء بنجاح.

ويسعى ليفربول لحصد لقب الدوري الغائب منذ 1990، ولفعل ذلك تعاقد مع 4 لاعبين جدد من بينهم البرازيلي أليسون، صاحب أغلى صفقة انتقال لحارس مرمى على الإطلاق.

وخاض سيتي المباراة بتشكيلة أغلبها من الاحتياطيين، إذ ما زال يغيب العديد من أبرز لاعبيه بعد حصولهم على العطلة الإجبارية، عقب نهاية كأس العالم، علما بأن المباراة شهدت مشاركة الوافد الجديد الجزائري، رياض محرز.

ويلعب ليفربول ضد مانشستر يونايتد، وسيتي ضد بايرن ميونخ، السبت.

كما يفتتح ليفربول مشواره في الدوري يوم 12 آب/ أغسطس باستضافة نادي وست هام يونايتد، فيما يحل سيتي ضيفا على آرسنال، في اليوم ذاته.


#مصر
#محمد صلاح
#ليفربول
#كرة قدم
#مانشستر سيتي

من عرب 48

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