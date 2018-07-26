هل سينتقل موراتا إلى أحد فرق الدوري الإيطالي؟

أكدت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن مهاجم تشيلسي الإنجليزي، الإسباني ألفارو موراتا، اقتربَ من الرحيل عن فريقه، صوب الدوري الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت "ميرور" أن المهاجم الإسباني يستعد للانتقال إلى ميلان، وذلك بعد رغبته الشديدة في الرحيل عن تشيلسي.

وأوضحت أن موراتا البالغ من العمر 25 عامًا، لم يستقر بشكل كبير في النادي اللندني، عقب انضمامه الصيف الماضي، حيث أحرز 11 هدفًا في 31 مباراة.

وذكرت أن الصفقة تتوقف على موافقة إدارة تشيلسي، حيث ستكلف إدارة الروسونيري ما بين 58 و62 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح لوكا أنتونيني، مدافع ميلان السابق، أن الصفقة ستتم، حيث تم الاتفاق بين اللاعب وميلان، على الانضمام للروسونيري خلال الفترة الجارية.

وأشار إلى أن موراتا، يناسب ميلان، أكثر من الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد.