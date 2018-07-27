ريال مدريد يوافق على طلبات تشيلسي لضم هازارد

أفادت تقارير صحفية، أن فريق ريال مدريد الإسباني وافق على طلبات فريق تشيلسي الإنجليزي المالية من أجل إتمام صفقة نجمه البلجيكي، إيدين هازارد، خلال الميركاتو الصيفي.

وأشارت التقارير إلى أن الفريق الملكي لن يهدر وقتا طويلا من أجل البحث عن لاعب ليعوّض رحيل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، على أن يقوم بفتح خزائنه لضم أحد نجوم الساحرة المستديرة.

وفي هذا الشأن، ذكر موقع صحيفة "ديلي ستار"، أن ريال مدريد وافق على طلبات تشيلسي المالية للتخلي عن نجم الفريق إيدين هازارد.

وأضاف الموقع البريطاني أن "الميرنغي" سيدفع حوالي 178 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات الدولي البلجيكي.

وأوضح موقع "ديلي ستار"، تبعا لمعلومات منسوبة إلى صحيفة "الكونفيدنشيال" أن ريال مدريد، سيدفع هذا المبلغ الكبير للحصول على خدمات نجم "البلوز"، من أجل قطع الطريق على فريق برشلونة، الذي أبدى بدوره رغبة في الظفر بخدمات هازارد، وأضاف أن ريال مدريد يخشى من انتقال البلجيكي إلى فريق برشلونة.

وتابع نفس المصدر، أن "الأبيض الملكي" يُريد استغلال رغبة هازارد (27 عاما)، بالبحث عن تجربة كروية جديدة، بهدف إقناعه باللعب للعملاق الإسباني، خاصة بعد رحيل نجم الفريق كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

وفي المقابل، لا يزال مدرب تشيلسي الجديد الإيطالي، ماوريسيو ساري، متمسكا بخدمات النجم البلجيكي، إذ عبر في أكثر من مرة في عن رغبته في الحفاظ على كل نجوم الفريق، من أجل إعادة بناء النادي اللندني، والعودة مرة أخرى إلى منصات التتويج.