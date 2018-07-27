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ليفاندوفسكي يتخذ خطوة أخيرة للرحيل عن بايرن

تاريخ النشر: 27/07/2018 - 22:25

ليفاندوفسكي يتخذ خطوة أخيرة للرحيل عن بايرن
النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

ذكرت تقارير صحفية، أن النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، ما زال ينوي الرحيل عن فريقه الألماني، بايرن ميونخ، والانتقال لخوض تجربة جديدة.

وبحسب ما نقلته شبكة "سكاي سبورتس" الألمانية، فإن "آخر أمل لليفاندوفسكي، هو الحديث مع المدرب نيكو كوفاتش، حيث سيخبره عقب عودة الفريق من جولة الولايات المتحدة أنه يريد الرحيل عن بايرن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

ويواصل ليفاندوفسكي تدريباته رفقة اللاعبين الدوليين في ميونخ ضمن التحضيرات للموسم الجديد.

تجدر الإشارة إلى أن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع الهداف البولندي منذ فترة، إلا أن إدارة الفريق البافاري أكدت تمسكها بليفاندوفسكي، ورفضت أكثر من مرة مناقشة أي عرض بشأن رحيله عن الفريق.


#روبرت ليفاندوفسكي
#بايرن ميونخ
#ريال مدريد

من عرب 48

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