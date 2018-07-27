ليفربول يتوصل لاتفاق لإبرام صفقة كرواتية

توصل فريق ليفربول الإنجليزي إلى اتفاق حول البنود الشخصية من أجل التعاقد مع أحد اللاعبين الكرواتيين الذي ساهم بوصول منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم 2018، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن موقع "أي سبورت" التركي، أن المدافع الكرواتي دوماغوف فيدا، وافق من حيث المبدأ على الانتقال إلى ليفربول بعقد يمتد إلى عامين، مع احتفاظ الفريق الإنجليزي بحق التمديد لعام ثالث، لكنّ على الريدز الآن تلبية مطالب نادي بشكتاش الذي يريد الحصول على 22 مليون جنيه إسترليني.

وكانت صحيفة "ليفربول إيكو"، قد أكّدت في وقت سابق، أن ليفربول ليس مهتمّا حاليا بضم فيدا، في ظل وجود مواطنه الكرواتي ديان لوفرين، إلى جانب الهولندي فيرجيل فان ديك في الخط الخلفي.

وقدّم فيدا (29 سنة) أداء جيدًا في نهائيات كأس العالم الأخيرة، وشكّل ثنائية مميزة في الدفاع مع لوفرين.