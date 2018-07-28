تشيلسي يستقر على قيمة هازارد: هل سيتحرك الريال لضمه؟

ذكرت تقارير صحفية، أن إدارة فريق تشيلسي حدد ثمن التخلي عن نجمها البلجيكي، إيدين هازارد، في ظل اهتمام ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن "البلوز لن يوافق على أي عرض مقدم من الفريق الملكي بسعر أقل من 225 مليون يورو".

وأشارت إلى أنه "في حال قدم ريال مدريد العرض المطلوب فإن إدارة تشيلسي ستوافق على الاستغناء عن لاعبها".

تجدر الإشارة إلى أنه في حال تقدم ريال مدريد بالعرض المذكور فإن هازارد سيحطم الرقم القياسي ليصبح اللاعب الأغلى على مستوى العالم، علمًا أن اللاعب الأغلى حاليا هو البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي بلغت صفقة انتقاله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان 222 مليون يورو.