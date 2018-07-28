مدرب يوفنتوس: كريستيانو سيجعل الأمور أكثر صعوبة علينا

ذكر مدرب يوفنتوس الإيطالي، ماسيمليانو أليغري، أن الموسم الكروي الوشيك 2018-2019 سيكون صعبا على فريقه حتى في ظل وجود النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

وانضم كريستيانو إلى صفوف "السيدة العجوز" قادما من ريال مدريد الإسباني، وذلك في صفقة بلغت قيمتها 112 مليون يورو بعقد يمتد لمدة 4 سنوات.

وقال أليغري في المؤتمر الصحفي قبل المباراة التي ستجمع يوفنتوس بفريق بنفيكا البرتغالي في إطار الكأس الدولية للأبطال "رونالدو لاعب دولي يتمتع بخبرة كبيرة، وسيساعدنا كثيرًا، ولكن يوجد ضجة كبيرة حول صفقة رونالدو، هذا الأمر ليس جيدًا، هذا الموسم سيكون أصعب بكثير من المواسم السابقة".

وعن كيفية مواجهة الخصوم لرونالدو مع فريق يوفنتوس، قال "وجود رونالدو سيجعل الأمور أكثر صعوبة على يوفنتوس لأن المنافسين سيلعبون بشكل أكثر ضراوة، حيث أنهم سيكون لديهم دافع كبير للانتصار في ظل تواجد رونالدو معنا".

ويستعد يوفنتوس لمواجهة بنفيكا، مساء اليوم السبت، في الكأس الدولية للأبطال في إطار استعدادات الأندية للموسم الجديد.