مانشستر يونايتد فشل في إبرام 5 صفقات كبيرة

أفادت تقارير صحفية، بأن إدارة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي فشلت في التعاقد مع 5 لاعبين بارزين، بعدما كانوا محط أنظار المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو.

وأعرب مورينيو عن غضبه بسبب أنه أعطى إدارة فريقه قائمة اللاعبين المكونة من كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، الويلزي غاريث بيل، البرازيلي نيمار دا سيلفا، الفرنسي أنطوان غريزمان والبرازيلي ويليان.

كريستيانو رونالدو

عاش كريستيانو رونالدو حالة من الغضب والسخط على إدارة ريال مدريد خلال الأسابيع القليلة الماضية وقرر الرحيل عن الفريق، في تلك الفترة كان مانشستر يونايتد مهتمًا بإعادة اللاعب إلى منزله الذي رحل عنه في عام 2009، ولكن "الدون" انتهى به الحال إلى الانتقال لفريق يوفنتوس في صفقة بلغت قيمتها ما يقرب من 130 مليون دولار (112 مليون يورو) لمدة أربع سنوات، على أن يتقاضى اللاعب راتبا سنويا يقدر بـ35 مليون دولار (30 مليون يورو).

بيل

ابتعد غاريث بيل كثيرًا عن التشكيلة الأساسية لـ"الميرنغي" في العديد من مباريات الموسم الماضي، وهو ما دفعه إلى التفكير وبشدة في الرحيل عن فريقه الحالي، وترددت بعض الأنباء خلال الأسابيع القليلة الماضية أن هناك العديد من الأندية الإنجليزية ترغب في الحصول على خدمات اللاعب، أبرزها مانشستر يونايتد، والذي قدم للاعب عرضا كبيرا، وتوتنهام هوتسبير، ولكنه فضل في النهاية البقاء في الفريق الملكي، وذلك لأن رحيل "الدون" عن الـ"سانتياغو بيرنابيو" سيجعل من جولين لوبيتيجي، المدير الفني لريال مدريد، يعتمد وبشكل أساسي على الويلزي في تشكيلة الفريق الأساسية.

نيمار

أبدى نادي "الشياطين الحمر" رغبته في الحصول على خدمات نيمار خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، أي قبل رحيل اللاعب عن برشلونة وانضمامه إلى باريس سان جيرمان، بعدما توصلت الإدارة الباريسية إلى اتفاق مع نظيرتها الكاتالونية يقتضي بدفع قيمة الشرط الجزائي للاعب والتي تبلغ قيمته ما يقرب من 260 مليون دولار (222 مليون يورو) لكي يرحل عن "كامب نو" وينتقل إلى "حديقة الأمراء".

غريزمان

حاول الفرنسي بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا، إقناع مواطنه أنطوان غريزمان في الرحيل عن أتلتيكو مدريد والانضمام إلى "الشياطين الحمر"، وبالفعل كان النادي الإنجليزي على وشك الحصول على خدمات اللاعب، ولكنه قرر في نهاية الأمر الاستمرار مع "الروخيبلانكوس" لتجنب عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والتي كانت تمنع إدارة الفريق المدريدي من البحث عن بديل لغريزمان.

ويليان

يسعى جوزيه مورينيو للتعاقد مع ويليان لتعزيز قوة فريقه خلال السنوات المقبلة، ولكن يبدو أن الأمور في طريقها إلى الفشل، إذ إن الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لـ"البلوز"، يرى أن ويليان يُعد أحد الأعمدة الرئيسية في الفريق وأنه لن يتركه يرحل عن الفريق الموسم الحالي، ويُعد أيضًا أحد الأسباب الرئيسية التي قد تؤدي إلى فشل انتقال جناح أيمن الفريق اللندني هو اهتمام برشلونة في الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.