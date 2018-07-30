صحيفة: صلاح وماني يثيران القلق في ليفربول

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن حالة من القلق تسيطر على إدارة فريق ليفربول في أعقاب الخلاف الذي وقع بين النجمين المصري، محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، الذي شهدته المباراة أمام مانشستر يونايتد.

وقد وقع الخلاف حين حصل صلاح على ضربة جزاء لفريقه أمام مانشستر يونايتد، وقرر تسديدها بنفسه قبل أن يتفاجأ بماني الذي أخذ الكرة منه واتجه هو للتسديد، الأمر الذي أغضب الفرعون، قبل أن يتدخل زميلهما جيمس ميلنر لينهي هذا الموقف الغريب عن طريق جذب صلاح بعيدا عن الكرة.

وذكرت صحيفة "مترو" الإنجليزية، أن "ماني حاول مصالحة صلاح، خصوصًا وأن الكاميرات كشفت خلافهما على مرأى العالم كله، فذهب إلى صلاح بعد إحراز الهدف وقال: "مو.. هذه لك".

وأوضحت الصحيفة "يبدو أن ماني لن يترك صلاح يحصل على كافة الجوائز الفردية وحده مثل الموسم السابق".

وعلقت جماهير ليفربول على هذه الواقعة عبر صفحات فريقها على مواقع التواصل المختلفة، حيث أشار بعضهم إلى أنهم يشعرون بالرعب من استمرار هذه الحالة خلال المباريات الرسمية مما يضر بمستقبل فريقهم.