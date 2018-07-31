تشيلسي يسعى للتعاقد مع لاعب من ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن فريق تشيلسي الإنجليزي يرغب بالتعاقد مع لاعب ريال مدريد الإسباني، ماتيو كوفاسيتش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" أن الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني للبلوز، يريد ضم اللاعب الكرواتي، خاصة أنه يعرفه جيدًا منذ كان يلعب مع إنتر ميلان في الدوري الإيطالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن كوفاسيتش يتواجد أيضًا على قائمة اهتمامات مانشستر سيتي، بعد فشل التوقيع مع البرازيلي جورجينيو الذي انتقل إلى تشيلسي.

ويسعى الدولي الكرواتي إلى الرحيل عن صفوف ريال مدريد، ولكن إدارة النادي الملكي لا تريد التفريط في خدماته خلال الصيف الحالي.

ويضع تشيلسي سيناريو بديل لصفقة كوفاسيتش، بضم آرون رامسي لاعب وسط آرسنال، الذي ينتهي عقده مع الجانرز في الصيف المقبل.