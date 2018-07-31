هيغوين يبدي موقفه من الانتقال إلى ميلان

وافق اللاعب الأرجنتيني، غونزالو هيغوين، على الرحيل عن فريقه يوفنتوس والانضمام إلى صفوف آيه سي ميلان على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بحسب ما كشفته عنه تقارير صحفية.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن لدى ميلان إمكانية ضم اللاعب بعقد نهائي في الصيف المقبل نظير 32 مليون جنيه إسترليني.

وأشار التقرير إلى أن هيغوين فضل البقاء في الدوري الإيطالي، رغم وجود رغبة من تشيلسي الإنجليزي في الحصول على خدماته.

وقال نيكولاس شقيق هيغوين ومدير أعماله أنه التقى المدير العام لنادي ميلان، ليوناردو، الاثنين، لمناقشة بنود العقد، ومن المقرر أن يجتمع ممثلو الناديين في ميلانو لاستكمال إجراءات الانتقال.