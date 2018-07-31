3 مرشحين لخلافة مورينيو بتدريب مانشستر يونايتد

أبرزت تقارير صحفية، 3 مدربين لخلافة البرتغالي، جوزيه مورينيو، في تدريب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في ظل الأزمة الواقعة بين المدرب واللاعبين.

وقد تؤدي علاقة المدرب المتوترة مع اللاعبين إلى إقالته قبل بداية الموسم الكروي الجديد 2018-2019.

ورغم أنه من المستبعد أن يرحل مورينيو عن تدريب "الشياطين الحمر" قبل بداية الموسم، ثمة احتمالية أن يجبر على مغادرة "أولد ترافورد" حال ساءت نتائج الفريق خلال الشهور الأولى في "البريمييرليغ".

وبهذا الصدد، نستعرض أمامكم المرشحين الثلاثة لخلافة مورينيو في مانشستر يونايتد:

زين الدين زيدان

أصاب الفرنسي المخضرم زين الدين زيدان العالم كله بصدمة من العيار الثقيل قبل شهور قليلة حينما أعلن تركه مسؤولية القيادة الفنية لفريق ريال مدريد بعد فترة وجيزة من قيادته "الملكي" للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا "تشامبيونزليغ". وبعدما صرح زيدان أن الدافع وراء قرار رحيله عن الريال هو الحاجة للتغيير، اعتقد الكثيرون أنه كان يستعد لتولي القيادة الفنية لمنتخب فرنسا بعد كأس العالم.

ومع ذلك فإن فوز "الديوك" بمونديال روسيا ساعد مديره الفني، ديدييه ديشامب إلى إعلان بقائه في منصبه حتى العام 2020 على الأقل، قاطعا الطريق بذلك على خلافة زيدان له في منصبه في المستقبل القريب.

فرصة تدريب أحد أكبر الأندية في إنجلترا والعالم تروق كثيرا لطبيعة زيدان العاشقة للمنافسة، لكن الفرنسي سيتعين عليه أن يقبل تحديات جديدة في المستقبل حال رغب في حفر اسمه في سجل أعظم المدربين في تاريخ الكرة.

ويرى الكثيرون أن مانشستر يونايتد يقدم هذا التحدي لزيدان، لا سيما وأن الفريق يبحث عن قائد بمهارات إدارية وأسلوب تكتيكي مختلف عن جوزيه مورينيو.

لوران بلان

من الممكن أن يوفر الفرنسي، لوران بلان، الذي يغيب عن عالم التدريب منذ عامين، مناخ الاستقرار في "أولد ترافورد" حال تولى القيادة الفنية خلفا لمورينيو هذا الموسم. وسبق وأن لعب لوران، المدير الفني السابق لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي في مانشستر يونايتد لمدة عامين خلال الفترة من العام 2001 وحتى العام 2003، ويعرف كل كبيرة وصغيرة عن الفريق.

وما يعزز موقف لوران في خلافة مورينيو هو شهادة السير أليكس فيرغسون له بأنه سيكون مدرب "الشياطين الحمر" في المستقبل حينما كان الفرنسي لاعبًا في صفوف الفريق، وترددت أنباء قوية عن أنه من سيخلف أسطورة مانشستر يونايتد في بداية 2010، ومع ذلك فإنه وبعد اعتزال فيرغسون مجال التدريب في 2013، عُين بلان بالفعل مديرا فنيا لمنتخب فرنسا، قبل أن يتولى تدريب باريس سان جيرمان.

وقاد بلان النادي الباريسي لتحقيق بطولة الدوري الفرنسي ثلاثة مواسم متتالية، ووصل إلى دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية. ومع ذلك فقد رحل بلان عن الفريق بالتراضي في 2016، وترك مهنة التدريب منذ ذلك الحين.

ويتمتع بلان بثقافة الفوز وقدراته على احتواء النجوم، ما يجعله مرشحا مثاليا لخلافة جوزيه مورينيو في "أولد ترافورد".

أنطونيو كونتي

لن يجد الإيطالي، أنطونيو كونتي، فرصة أفضل من تدريب مانشستر يونايتد لكي ينتقم من إدارة ناديه السابق، تشيلسي، التي قررت فجأة الاستغناء عن خدماته واستبداله بمواطنه، ماوريسيو ساري، هذا الصيف قبل الاستعداد للموسم الجديد، ويدخل كونتي في نزاع قانوني مع النادي اللندني منذ ذلك الحين.

وإذا لم يتول كونتي تدريب أي فريق بعد بداية الموسم الجديد، فسيكون بديلا مفضلا لمورينيو نظرًا لما يتمتع به من خبرات واسعة في الإدارة، ناهيك عن نجاحاته التي لا تخفى على أحد في الدوري الإنجليزي.