كورتوا يتخذ خطوة جدية للانتقال إلى ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن حارس مرمى تشيلسي، البلجيكي تيبو كورتوا، أبلغ إدارة فريقه بأنه يريد الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت صحيفة "ذا صن"، إلى أن "أفضل حارس مرمى في نهائيات كأس العالم 2018 طلب من تشيلسي بيعه هذا الصيف وإلا سيرحل الموسم المقبل بعد انتهاء عقده".

وأضافت الصحيفة أن النادي اللندني يريد من كورتوا تجديد عقد طويل الأمد، لكنه أخبر الإدارة بأنه ليست لديه نية في الاستمرار لاعبًا في صفوف الـ"بلوز".

وألمحت الصحيفة أن هناك 9 أيام ستنهي صفقة انتقال اللاعب الذي ارتبط اسمه كثيرًا بنادي ريال مدريد الإسباني، حيث أن فترة الانتقالات الصيفية تنتهي في الدوري الإنجليزي في العاشر من الشهر الجاري.

الصحيفة أوضحت أن الحارس صاحب (الـ26 عامًا) يتعرض حاليًا لعملية إقناع كبيرة من قبل النادي اللندني لاستمراره في الفريق لوقت طويل.

واختتم تقرير الصحيفة البريطانية أن النادي لا يريد رحيل كورتوا بسبب عدم رغبتهم في التعاقد مع حارس بأكثر من 20 مليون إسترليني، وأن البلجيكي ليس لديه بديل في السوق حاليًا.

الصحيفة أكدت أن ماوريسيو ساري، المدير الفني للفريق، طلب الجلوس معه للنقاش حول مستقبله، مشيرة إلى أن كورتوا اتخذ قراره بالفعل، ولن يتغير مهما حدث.

وكانت هناك تقارير صحفية إسبانية مؤخرًا أفادت بأن ريال مدريد عرض 35 مليون يورو للتعاقد مع الحارس البلجيكي.