مفاجأة: مودريتش يرحب بالانتقال إلى إنتر ميلان

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق إنتر ميلان الإيطالي يسعى إلى التعاقد مع لاعب ريال مدريد الإسباني، لوكا مودريتش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان مودريتش قد حصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا، واحتل المركز الثاني مع "الناريون" بعدما خسر أمام فرنسا في المباراة النهائية.

وأفادت صحف "سكاي إيطاليا، جازيتا ديلوسبورت، أخبار إنترميلان"، بأن مسؤولو النيراتزوري قد تواصلوا مع وكيل لاعب توتنهام السابق، الذي لم يغلق الباب في وجههم وأبدى ترحيبا بذلك.

وأضافت التقارير أن الصفقة قد تبدو صعبة للغاية، بسبب قيمة مودريتش السوقية الكبيرة، ولكن الجانب الإيطالي حريص على محاولة إجراء الصفقة.

وستكون الصفقة بمثابة رد فعل لتعاقد يوفنتوس مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأيضا لزيادة كتيبة الكرواتيين في الإنتر بعدما نجح في التعاقد مع سيمي فيرساليكو، ووجود بروزوفيتش وبيريسيتش.

وذكرت شبكة سكاي أن صفقة مودريتش هي السبب في عدم إقرار اتفاق مع النجم التشيلي أرتورو فيدال رسميا حتى الآن، حيث يرغب النيراتزوري معرفة إذا كان من الممكن ضم مودريتش من عدمه.

ولا يزال من المرجح أكثر أن يوقع مودريتش عقدًا جديدًا مع ريال مدريد، ولكن يبدو أن هناك اهتمامًا حقيقيًا من إنتر ميلان على خطف خدمات اللاعب.