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ريال مدريد يحدد مبلغا خياليا للتخلي عن مودريتش

تاريخ النشر: 02/08/2018 - 23:14

ريال مدريد يحدد مبلغا خياليا للتخلي عن مودريتش
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

طلب رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، بطل أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة، مبلغا خياليا مقداره 750 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات لاعب وسطه الكرواتي لوكا مودريتش، بحسب ما أوردت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الخميس.

وفي ظل تقارير حول سعي إنتر الإيطالي إلى ضم مودريتش (32 عاما)، أفضل لاعب في مونديال روسيا 2018، حيث قاد بلاده إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخها، نقلت الصحيفة عن بيريز قوله إن "الطريقة الوحيدة لرحيل مودريتش تكمن في دفع أحدهم 750 مليون يورو".

وكانت تقارير إيطالية أشارت إلى أن مسؤولي نادي إنتر أجروا اتصالات بممثلي مودريتش، أملا بضمه إلى صفوف الفريق اللومباردي.

وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" أن مودريتش منح وكيلة أعماله وزوجته فانيا بوسنيتش موافقته على الرحيل وقد عرضت خدماته على إنتر.

وكان مودريتش قد جدد عقده في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 مع الفريق الملكي حتى صيف 2020.

وعلى رغم سعي إنتر لتدعيم صفوفه قبل المشاركة في دوري الأبطال للمرة الأولى في ست سنوات والتعاقد مع النجم البلجيكي راديا ناينغولان، يبدو أن ريال يعترض هذه الصفقة بعد رحيل نجمه الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الدوري الإيطالي ايضا، حيث سيحمل ألوان يوفنتوس البطل.

وبحال قدوم مودريتش إلى انتر، سيتمركز مع نجوم المنتخب الكرواتي في "نيرأتزوري" في ظل تواجد إيفان بيريشيتش ومارسيلو بروزوفيتش، وشيمي فرساليكو المنضم أخيرا على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني.


#ريال مدريد
#فلورنتينو بيريز
#لوكا مودريتش

من عرب 48

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