صفقة ثلاثيّة: هيجواين وكالدارا إلى ميلان وبونوتشي يعود لليوفي

تعاقد نادي ميلان الإيطالي، بشكل رسميّ، مع نجمي فريق "السيدة العجوز" يوفنتوس، الأرجنتيني جونزالو هيجواين، والإيطالي ماتيا كالدارا، خلال فترة الانتقالات الجارية حاليا.

وعبر موقعه الرسمي، قال الروسونيري، إن هيجواين، انتقل إلى الفريق، لمدة موسم على سبيل الإعارة، حتى 30 حزيران 2019، مع أحقية الشراء.

هيجواين (أ ب)

وأضاف النادي أن ماتيا كالدارا، انضم كجزء من صفقة تبادلية مع ليوناردو بونوتشي، الذي رحل صوب يوفنتوس. وأشار إلى أن كالدارا وقع على عقدٍ يربطه بميلان، حتى 30 حزيران 2023.

وعلّق المدير الفني، لنادى يوفنتوس، على الصفقة التبادلية، قائلا فى تصريحات صحافية عقب لقاء فريقه، فجر يوم الخميس، مع فريق نجوم الدوري الأميركي: "آسف على رحيل ماتيا كالدارا إلى ميلان، فهو أحد أفضل المدافعين الشبان فى إيطاليا، ولكن سوق الانتقالات أجبرنا على رحيله".

بونوتشي

وأضاف أليجري: "يعود بونوتشي بعد عام واحد من رحيله إلى الروسونيري، إنه لاعب مهم بالنسبة لنا، وأنا سعيد بعودته، فهو لم يتغير كثيرا خلال الموسم الذى قضاه مع ميلان (...) وأشكر هيجواين على ما قدمه للفريق خلال الموسمين الماضيين، فهو أعطانا كل شيء، وبالتأكيد حصل ميلان على مهاجم مميز".