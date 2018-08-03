تشيلسي يحسم مصير كورتوا وهازارد

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق تشيلسي الإنجليزي حسم مصير حارسه البلجيكي، تيبو كورتوا، ومواطنه إيدين هازارد، في ظل الأنباء المترددة حول إمكانية رحيلهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال موقع صحيفة "ديلي ستار" البريطاني اليوم، الجمعة، إن تشيلسي رفض بيع كورتوا، إلى ريال مدريد، بعد الفشل في العثور على البديل المناسب.

ونقل الموقع البريطاني، عن مصادر من داخل البلوز، قولها إنَّ النادي لن يبيع كورتوا، إذ يصعب على الفريق، في هذه المرحلة، إيجاد حارس بقيمة كورتوا.

وحاول تشيلسي، التعاقد مع الحارس البرازيلي أليسون باكير، لكن ليفربول استطاع حسم الصفقة مع روما، قبل أيام قليلة.

كما استفسر البلوز، عن إمكانية ضم حارس أتلتيكو مدريد يان أوبلاك، وحارس مرمى باريس سان جيرمان، كيفن تراب.

من جانبها، قالت صحيفة "الديلي ميل"، إن تشيلسي لن يتخلى عن هازارد لريال مدريد، مهما كان الثمن، في الصيف الجاري.

ونوهت الصحيفة، إلى أنَّ ماوريسيو ساري، مدرب البلوز، سيخبر كورتوا وهازارد، غدًا السبت، بتمسك إدارة النادي، بخدماتهما.

وأضافت الصحيفة، أن الثنائي البلجيكي سيعود لتدريبات تشيلسي اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة مانشستر سيتي، الأحد المقبل، في كأس الدرع الخيرية.