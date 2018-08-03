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ظهور كريستيانو الأول مع يوفنتوس قد يتأجل!

تاريخ النشر: 03/08/2018 - 23:41

ظهور كريستيانو الأول مع يوفنتوس قد يتأجل!
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (تويتر)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أفادت تقارير صحفية، بأن "الظهور الأول للنجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مع فريق يوفنتوس في افتتاح مباريات الدرجة الأولى الإيطالي قد يتأجل".

وبحسب التقارير، فإن "المباراة الأولى ليوفنتوس أمام كييفو فيرونا والمقررة يوم 19 آب/أغسطس قد تتأجل بسبب تقدم فريق كروتوني بطلب رسمي للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، من أجل تأجيل أول مباراتين لفريق كييفو أمام يوفنتوس وفيورنتينا، وذلك بسبب المسائل المالية المشبوهة التي قام بها في الفترة بين 2014 و2017".

وطلب كروتوني هذا التأجيل لحين صدور قرار في نزاع قضائي، قد يؤدي إلى الإطاحة بفيرونا من دوري الدرجة الأولى.

وفي السياق ذاته، قال رئيس نادي كروتوني "كييفو قام ببعض الأعمال المالية المشبوهة منذ ثلاثة أعوام، هذا الفريق لا يستحق الاستمرار في بطولة الدوري، لأنه مسألة بقائه ستكون نوعًا من الظلم بالنسبة لباقي الأندية".

الجدير بالذكر أن مباراة كييفو فيرونا أمام يوفنتوس، هي موعد الظهور الأول الرسمي رونالدو، عقب انضمامه للسيدة العجوز، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.


#كريستيانو رونالدو
#يوفنتوس
#كييفو فيرونا
#كروتوني
#الدوري الإيطالي

من عرب 48

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