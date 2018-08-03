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ميلان يدخل سباق التعاقد مع لاعب ريال مدريد

تاريخ النشر: 03/08/2018 - 08:54

ميلان يدخل سباق التعاقد مع لاعب ريال مدريد
اللاعب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق آيه سي ميلان الإيطالي دخل إلى سباق التعاقد مع لاعب ريال مدريد الإسباني، ماتيو كوفاسيتش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لصحيفة "La Repubblica"، فإن ميلان سيعود مرة أخرى، لمحاولة التعاقد مع الدولي الكرواتي، ماتيو كوفاسيتش، لاعب الميرينغي، بعدما فشل في ضمه من قبل.

وأوضحت أن المدير الفني للفريق، جينارو غاتوزو، من أكبر المعجبين بالكرواتي، حيث يتطلع لضمه من أجل تعزيز الصفوف، قبل خوض منافسات الدوري الأوروبي، الموسم المقبل.

ولم يلعب كوفاسيتش كثيرًا مع ريال مدريد، ما دفعه للتفكير في الرحيل هذا الصيف، بينما أفادت تقارير صحفية مؤخرًا، بأنه رفض الانضمام لمانشستر يونايتد، رغم تقديمه عرض بقيمة 60 مليون يورو.


#ميلان
#ماتيو كوفاسيتش
#ريال مدريد

من عرب 48

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