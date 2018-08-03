هيغوين يتحدث عن انتقاله إلى ميلان

تحدث اللاعب الأرجنتيني، غونزالو هيغوين، عن انتقاله إلى فريق آيه سي ميلان خلال تقديمه بشكل رسمي، مؤكدا أنه "انضم إليه برغبة في إعادته للمكانة التي يستحقها".

وأضاف "اثق في هذا الفريق، لأنه كان يعجبني العام الماضي. لقد لعبت في فرق يناضل من فيها من أجل الفوز. اليوم أنا هنا في الميلان، التحدي سيتمثل في إعادة الفريق إلى ما كان عليه. أنا سعيد بوجودي هنا".

وأكد ضرورة أن يكون للميلان ثقة في نفسه لمواجهة كل تحديات الموسم المقبل، نافيا أن يكون انضم للفريق لكي يكون نجمه الجديد، مشيرا إلى أن القيمة الحقيقية للفريق تكمن في كل لاعبيه.

وقال "الفوز بالمباريات يحدث بالاتحاد، لا يفوز بها شخص وحده"، مشيرا إلى تطلعه للفوز بدوري الأبطال مع الميلان العام المقبل.

ووجه اللاعب في النهاية كلمات شكر لفريقه القديم، يوفنتوس، كما أكد على عدم ندمه للرحيل عن صفوف الفريق وعدم اللعب بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مجددا.

وشكر الميلان أيضا على الجهد الكبير الذي أجراه لإتمام التعاقد معه، وأضاف "إنه جهد رائع واتمنى إعادة كل الثقة التي أعطوها لي. وجودي هنا مدعاة فخر. اتمنى فعل أشياء عظيمة لهذا النادي وجماهيره".